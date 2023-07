Deutschlands Fußballerinnen gehören trotz zuletzt eher durchwachsener Leistungen zum engen Favoritenkreis auf den Titel bei der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August). Top-Favorit bei bwin ist Rekordchampion USA um Superstar Megan Rapinoe mit einer Titel-Quote von 3,25 vor Europameister England (5,50).

Rang drei im Titel-Ranking des Sportwettenanbieters belegt Spanien (Quote 6,00) vor Deutschland. Bringt die DFB-Elf zum dritten Mal den WM-Pokal nach Deutschland, zahlt der Buchmacher das 9,00-fache des Einsatzes zurück.

Dass die Frauen um Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg die Vorrunden-Gruppe H in Down Under erfolgreich beenden und in die K.o.-Runde einziehen, scheint für bwin mit einer Quote von 1,04 ebenfalls sicher.

Auch am deutschen Auftaktsieg gegen Außenseiter Marokko (Quote 26,00) am Montag (10.30 Uhr MESZ/ZDF) haben die Buchmacher mit einer Siegquote von 1,05 für Kapitänin Alexandra Popp und Co. wenig Zweifel.

Im WM-Eröffnungsspiel am 20. Juli ist Norwegen (Quote 1,26) klarer Favorit. Gelingt Neuseeland die große Überraschung, zahlt der Sportwettenanbieter das 9,75-fache des Einsatzes zurück. Auch Co-Gastgeber Australien ist mit einer Quote von 1,29 gegen Irland (Quote 9,25) Favorit.