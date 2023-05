Europameister Dang Qiu (Düsseldorf) ist bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften als letzter Deutscher in der Männer-Konkurrenz ausgeschieden.

Europameister Dang Qiu ( Düsseldorf) ist bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften als letzter Deutscher in der Männer-Konkurrenz ausgeschieden. Der 26-Jährige musste sich in Durban/Südafrika dem Titelverteidiger und Weltranglistenersten Fan Zhendong aus China am Donnerstag mit 0:4 geschlagen geben.

"Das Ergebnis war auf dem Papier ziemlich klar. Er ist ein Topmann, da verliert man die knappen Sätze. Er hat sehr, sehr präzise gespielt in den wichtigen Situationen", sagte Qiu: "Es ist schade, dass ich von den ersten drei Sätzen nicht zumindest einen gewinne."

Bundestrainer Jörg Roßkopf sprach von einem Spiel "auf hohem Niveau". Es sei "schade, dass Dang so früh auf Fan getroffen ist, der wirklich in hervorragender Form hier spielt. Es gibt viele Rückschlüsse für die Zukunft. Dang hatte seine Chancen in den ersten drei Sätzen."

Am Vortag waren Routinier Dimitrij Ovtcharov ( Neu-Ulm), Patrick Franziska ( Saarbrücken) und Ruwen Filus ( Fulda) bereits in der dritten Runde gescheitert.

Im Achtelfinale des Frauen-Wettbewerbs sind am Donnerstagnachmittag noch Ying Han (Düsseldorf/Tarnobrzeg) gegen Tatiana Kukulkova/Slowakei und Nina Mittelham ( Berlin) gegen Wang Manyu/China im Einsatz. Ovtcharov und Franziska spielen im Doppel gegen Paul Drinkhall/Liam Pitchford ( England).