Chinas Tischtennis-Asse haben bei den Einzel-Weltmeisterschaften in Durban einmal mehr alle fünf Titel gewonnen. Den Schlusspunkt setzten die Weltranglistenersten Fan Zhendong und Sun Yingsha in den beiden rein chinesischen Einzelfinals. Als bislang letzter nicht-chinesischer Spieler hatte der Österreicher Werner Schlager bei der WM 2003 in Paris Einzelgold gewonnen.

In Durban blieben aus Sicht der Europäer viele Wünsche unerfüllt. Bronze für das deutsche Doppel Patrick Franziska/Dimitrij Ovtcharov war ein Jahr vor Olympia in Paris die einzige Medaille für den Alten Kontinent. Bei der WM 2021 in Houston hatten die Europäer noch einen Titel und drei weitere Podestplätze erobert.