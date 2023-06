Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer starb bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ein Motorradfahrer noch an der Unglücksstelle.

Die Ironman-Europameisterschaft in Hamburg ist von einem tödlichen Unfall überschattet worden. Nach einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer starb ein Motorradfahrer noch an der Unglücksstelle. Der an dem tragischen Zwischenfall beteiligte Amateurfahrer erlitt schwere, aber keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Eine weitere Person, der Kameramann auf dem Begleitmotorrad, wurde nur leicht verletzt. Das Unglück geschah an einem Deich im Hamburger Stadtteil Spadenland. Die ARD brach die Online-Übertragung via Livestream ab, das Rennen wurde dennoch zunächst fortgesetzt.