Über 50 deutsche Sportlerinnen und Sportler werden bei den erstmals ausgetragenen European Para Championships in Rotterdam an den Start gehen. Dabei werden gleichzeitig in zehn Para Sportarten Europameisterschaften ausgetragen, die vielfach auch direkten Einfluss auf die Qualifikation für die Paralympics 2024 in Paris haben. Der Deutschen Behindertensportverband ( DBS) besetzt acht der zehn Sportarten mit seinen Athleten.

Deutsche Sportler sind beim Multisportevent im Badminton, Boccia, Bogenschießen, Judo, Radsport, Rollstuhlbasketball, Rollstuhltennis und im Taekwondo vertreten. Prominenteste Namen sind Paralympicssiegerin Annika Zeyen (Rad) sowie die Tokio-Fahnenträger Michael Teuber (Rad) und Mareike Miller ( Rollstuhlbasketball). Am Montagabend fand die Eröffnungsfeier statt, vom 8. bis 20. August laufen dann die Wettkämpfe.