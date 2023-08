Die deutschen Vielseitigkeitsreiter haben bei den Europameisterschaften im französischen Le Pin-au-Haras zwei Medaillen gewonnen. Nach dem Ausscheiden von Michael Jung (Horb) durch einen Sturz im Gelände am Samstag behauptete die deutsche Mannschaft angeführt von Sandra Auffarth ( Ganderkesee) hauchdünn Platz zwei. Rekordsieger Großbritannien verteidigte den Titel und gewann zum 24. Mal.

Im Einzel brachte Auffarth ihren Medaillenplatz ins Ziel und gewann mit 34,6 Minuspunkten Bronze. Das zweite Gold für Großbritannien holte die frühere Weltmeisterin Rosalind Canter mit Lordships Graffalo. Sie triumphierte nach einem fehlerlosen Geländeritt und einem Fehler im Springen mit 25,3 Minuspunkten vor ihrer Teamkollegin Kitty King und Vendredi Biats (32,0).

Auffarth und ihr Viamant du Matz sicherten der deutschen Equipe im Springen am Sonntag durch eine schnelle und fehlerlose Runde Platz zwei in der Teamwertung, den zwischenzeitlich Frankreich übernommen hatte, gemeinsam mit Christoph Wahler ( Bad Bevensen) und Carjatan sowie Malin Hansen-Hotopp (Gransebieth) mit Carlitos Quidditch. In der Einzelwertung belegte Wahler den sehr starken vierten Platz, Hansen-Hotopp wurde 19.

Jerome Robine ( Warendorf), der lediglich im Einzel startete, blieb mit seinem irischen Wallach Black Ice ebenfalls ohne Abwurf und wurde letztlich bei seiner ersten EM guter Zehnter. Nicolai Aldinger ( Egestorf) war mit Timmo ebenfalls schon am Samstag durch einen Sturz im Gelände ausgeschieden.