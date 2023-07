Der SC Potsdam trifft in der Gruppenphase der Champions League auf Fenerbahçe Opet Istanbul.

Volleyball-Vizemeister SC Potsdam hat für die Gruppenphase der Champions League schwere Gegner zugelost bekommen. Wie die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg ergab, treffen die Pokalfinalistinnen auf den türkischen Meister Fenerbahçe Opet Istanbul, Grot Budowlani Lodz ( Polen) und Calcit Kamnik ( Slowenien).

"Ich hoffe, es gelingt uns, die Gruppenphase zu überstehen und erstmals in der Vereinsgeschichte in das Viertelfinale einzuziehen. Dafür müsste bei uns aber alles perfekt laufen", sagte Präsident Andreas Klemund nach der Auslosung. Die Champions-League-Gruppenphase startet am 7. November.