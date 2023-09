Deutschlands erfolgreichste Kunstturnerin Elisabeth Seitz fällt nach einem Riss der Achillessehne für mehrere Monate aus und wird damit auch die WM Anfang Oktober in Antwerpen verpassen. Das gab der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag bekannt. Die deutsche Rekordmeisterin erlitt die Verletzung im rechten Fuß bereits im Training am Montag.

"Ich muss das alles erstmal sacken lassen. Ich bin sehr traurig, dass ich mein Team auf dem Weg zu Olympia jetzt bei der WM in Antwerpen nicht unterstützen kann", sagte die 29 Jahre alte Sportsoldatin in einer Mitteilung. "Diese Verletzung wird mich nicht davon abhalten, meinen Traum von den Olympischen Spielen 2024 weiter zu verfolgen", ergänzte die Europameisterin von 2022 bei Instagram.

Seitz hatte erst vor gut einer Woche die erste WM-Qualifikation der deutschen Kunstturnerinnen in Frankfurt/Main gewonnen und sich im internen Vergleich vor der ehemaligen Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski sowie Karina Schönmaier (beide Chemnitz) durchgesetzt.

Im zweiten Teil des Kampfes um das WM-Ticket wird Malewski nun am Samstag in Heidelberg zusammen mit Pauline Schäfer-Betz ( Chemnitz) und Sarah Voss (Köln) an die Geräte gehen. An dem Ländervergleich nehmen zudem die starken Teams aus Frankreich, Großbritannien, Rumänien und der Schweiz teil.

Bei den Weltmeisterschaften werden die Tickets für den olympischen Mannschafts-Wettbewerb vergeben. Dafür müssen die beiden deutschen Riegen jeweils mindestens den zwölften Platz belegen.