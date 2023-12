Oliver Zeidler ist als Welt-Ruderer des Jahres ausgezeichnet worden. Der dreimalige Einer-Weltmeister wurde vom Weltverband World Rowing in einer virtuellen Zeremonie geehrt, in der Kategorie "World Rowing Men's Crew of the Year" setzte sich der 27-Jährige gegen den Doppelvierer aus Großbritannien und den Zweier ohne Steuermann aus der Schweiz durch.

"Diese Auszeichnung ist zweifelsohne verdient für den derzeit stärksten Einer-Ruderer weltweit", teilte der Deutsche Ruderverband ( DRV) mit: "Die Auszeichnung (...) ist somit nicht nur eine Anerkennung für herausragende Leistungen, sondern auch eine Hommage an eine beeindruckende Karriere, die von Hingabe, Ehrgeiz und unerschütterlichem Willen geprägt wird."

Zeidler hatte in diesem Jahr in Belgrad seinen dritten WM-Titel gewonnen, bei der EM in Bled reichte es für den Dominator "nur" zu Bronze. Bei den Olympischen Spielen in Paris im kommenden Sommer peilt der gebürtige Dachauer ebenfalls Gold an.