Die deutschen Sportschützen haben bei der WM in Baku am Mittwoch zwei weitere Medaillen gewonnen. Das Trio Oliver Geis, Florian Peter und Rio-Olympiasieger Christian Reitz sicherte sich Silber im Teamwettkampf mit der Standardpistole, Jolyn Beer gewann Bronze in der Einzelkonkurrenz auf 50 m liegend.

An Tag eins der Trap-Wettkämpfe sorgte Kathrin Murche für den Glanzpunkt aus deutscher Sicht, die 23-Jährige geht mit 73 Treffern auf Rang drei liegend in den zweiten Tag.

Mit acht Medaillen (einmal Gold, vier Silber, drei Bronze) belegt der Deutsche Schützenbund (DSB) in der aserbaidschanischen Hauptstadt im Medaillenspiegel den fünften Platz. Die WM läuft noch bis zum 1. September.