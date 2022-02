Peking (SID) - Der Hype um Olympia-Maskottchen Bing Dwen Dwen hat unter anderem chinesische Bäcker in süße Versuchung geführt - und ihnen juristischen Ärger eingebracht. Die Behörden im Reich der Mitte gehen gegen kulinarische Hommagen an den Cartoon-Panda aus lizenzrechtlichen Gründen offenbar rigoros vor.

Gegen eine Bäckerei in der südöstlichen Provinz Jiangsu wurde Anzeige erstattet, weil sie für Kuchen in Form des Pandas geworben hatte und keine entsprechende Genehmigung besaß, wie die örtlichen Behörden mitteilten. "Ein Sechs-Zoll-Kuchen in der Form von Bing Dwen Dwen wurde am Tatort gefunden", erklärte die Marktaufsichtsbehörde der Stadt Nantong. Insgesamt drei Panda-Kuchen im Wert von 600 Yuan (rund 83 Euro) seinen verbotenerweise hergestellt worden.

Einem Süßwarengeschäft in der Stadt Shantou wurde ebenfalls untersagt, Köstlichkeiten in Form des Maskottchens und mit den olympischen Ringen zu verkaufen, hieß es in einer weiteren offiziellen Mitteilung: "Geistige Eigentumsrechte wie Patente und Urheberrechte an Bing Dwen Dwen gehören dem Organisationskomitee für die Olympischen Winterspiele in Peking." Staatlichen Medien zufolge wurden auch in anderen Teilen des Landes Bäckereien mit Verstößen gemeldet.

Wie am Montag bekannt wurde, wurde sogar eine Person für ein Jahr ins Gefängnis gesteckt und zu einer Geldstrafe von 40.000 Yuan (rund 5500 Euro) verurteilt, weil sie raubkopierte Puppen von Bing Dwen Dwen hergestellt und verkauft hatte. Es handelte sich dabei um Chinas "ersten Strafprozess" wegen Verletzung des Urheberrechts am Maskottchen der Olympischen Winterspiele in Peking.

Die knuffige und offiziell hergestellte Stoffversion von Bing Dwen Dwen löst lange Schlangen vor den Souvenirläden in Peking aus. Da das chinesische Neujahrsfest mit dem Beginn der Spiele zusammenfiel und unter anderem die Produktion von Spielzeug beeinträchtigt wurde, kam es in den vergangenen Wochen zu einem Versorgungsengpass, der Berichten zufolge dazu führte, dass Händler das Produkt teilweise für das Zehnfache des ursprünglichen Preises von 200 Yuan (rund 27 Euro) verkaufen konnten.