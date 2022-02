Peking (SID) - Angeführt von Olympiasiegerin Denise Herrmann wollen die deutschen Biathletinnen im Sprint die nächste Medaille holen. Neben Herrmann werden auch Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz im Rennen über 7,5 km am Freitag (17.00 Uhr OZ/10.00 MEZ) an den Start gehen. Das teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Donnerstag in Zhangjiakou mit.

Herrmann hatte im Einzel am Montag sensationell ihr erstes Olympia-Gold gewonnen, Voigt als Vierte um 1,3 Sekunden die Bronzemedaille verpasst. "Ich will es nicht ganz so präsent haben, weil noch einiges ansteht und man die Spannung hochhalten muss", sagte Herrmann.

Sie hoffe im Sprint "auf einen guten Wettkampf", die 33-Jährige rechnet aber nicht damit, in jedem Rennen "eine Medaille abzuräumen". Voigt nahm sich vor, den Schwung mitzunehmen. "Der Motivationsschub ist auf jeden Fall gegeben. Wir wissen alle, dass es im Team beflügelt und es cool ist, eine Olympiasiegerin zu haben. Das bestärkt nur nochmal die Mannschaftsleistung", sagte die 24-Jährige.