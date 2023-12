Sebastian Coe hat die Teilnahme russischer oder belarussischer Leichtathleten als neutrale Sportler bei den Olympischen Spielen 2024 ausgeschlossen. "Vielleicht werden Sie in Paris einige neutrale Athleten aus Russland und Belarus sehen, aber in der Leichtathletik wird das nicht der Fall sein", sagte der Präsident des Weltverbandes World Athletics bei einer Pressekonferenz am Freitag.

Das Internationale Olympische Komitee ( IOC) hatte wenige Stunden zuvor beschlossen, Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus in Paris als neutrale Athleten zuzulassen. Sportler, die dem Militär angehören, sollen ebenso ausgeschlossen bleiben wie Mannschaften aus beiden Nationen.

Der Brite Coe war schon in der Vergangenheit auf Distanz zum IOC gegangen, die olympische Kernsportart Leichtathletik steht ungebrochen zu ihrem Nein zu Russen. Auch der europäische Leichtathletik-Verband hatte sich immer wieder klar gegen Russlands Rückkehr in die Leichtathletik ausgesprochen.

Russlands Leichtathleten waren international wegen des Dopingskandals seit November 2015 gesperrt, World Athletic verlieh einzelnen Sportlern unter bestimmten Bedingungen aber den Status eines Neutralen Athleten - so auch für Olympia in Tokio. Dieser Prozess wurde wegen des Angriffs auf die Ukraine ausgesetzt.