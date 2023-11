Olympische Wettbewerbe im Bob, Rodeln und Skeleton wird es 2026 in Deutschland wohl nicht geben.

Olympische Wettbewerbe im Bob, Rodeln und Skeleton wird es 2026 in Deutschland wohl nicht geben. Wie das Internationale Olympische Komitee ( IOC) zunächst dem Freien Wort aus Suhl auf Anfrage bestätigte, werde die "Einreise aller Athletinnen und Athleten in ihr Land" ein "Leitprinzip bei der Wahl der Olympia-Gastgeber bleiben". In Deutschland ist dies derzeit nicht gegeben.

"Länder, in denen es solche Beschränkungen gibt", könnten "nicht in Betracht gezogen werden", erklärte das IOC: "Wie wir von offiziellen Erklärungen der Bundesregierung wissen, hat Deutschland Beschränkungen erlassen." Das Bundesinnenministerium steht im Rahmen des Sanktionspakets gegen Russland weiter zu seinen Restriktionen bei der Visa-Erteilung.

Das IOC wartet noch auf einen Vorschlag des Organisationskomitees von Mailand/Cortina, das vom Bau einer neuen Bahn Abstand genommen hat. Gesucht wird eine Alternative, aus dem Ausland hatten neben Oberhof in Thüringen unter anderem auch Innsbruck/Österreich und St. Moritz in der Schweiz Interesse geäußert.