Peking (SID) - Der norwegische Kombinierer-König und Goldfavorit Jarl Magnus Riiber ist kurz vor Beginn der Olympischen Winterspiele in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das bestätigte Norwegens Sportchef Ivar Stuan am Donnerstag. "Das ist der schlimmste Tag für mich. Als wir die Nachricht bekommen haben, sind alle zusammengebrochen", sagte Stuan.

Riiber hatte sich bereits am Mittwoch in Quarantäne begeben. Der Seriensieger war als enger Kontakt definiert worden, nachdem der Este Kristjan Ilves positiv getestet worden war. Der erste Wettkampf von der Normalschanze steht am Mittwoch an, Riiber macht sich aber offenbar nur wenig Hoffnung auf einen Start. "Gold gehört euch, Jungs", schrieb er bei Instagram.