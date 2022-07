Köln (SID) - Vom Präsidenten eine Medaille, von der Stewardess ein Malbuch: Turnstar Simone Biles hat eine skurrile Überraschung erlebt. Eine Flugbegleiterin überreichte der viermaligen Olympiasiegerin beim Einstieg in die Maschine in Washington D.C. ein Malbuch für Kinder. "Ich sagte: Nein, danke, ich bin 25 Jahre alt", schrieb die 1,42 m große Biles bei Instagram.

Nur wenige Stunden zuvor war sie am Donnerstagabend als jüngste Person in der Geschichte von US-Präsident Joe Biden persönlich im Weißen Haus mit der Freiheitsmedaille geehrt worden. Die erfolgreichste WM-Teilnehmerin der Geschichte nahm den Vorfall im Flugzeug mit Humor: Zusammen mit dem Spruch postete Biles in ihrer Instagram-Story ein Selfie, auf dem sie ungläubig in die Kamera schaut.

Kurz darauf habe eine andere Flugbegleitern versucht, die Situation zu retten und ihr einen Cocktail angeboten, berichtete Biles weiter. Zuvor habe sich die Frau allerdings noch einmal vergewissert, dass die Passagierin auch wirklich volljährig ist.