Die Nationale Anti Doping Agentur Deutschland ( NADA) ist an der Ausarbeitung der Empfehlungen für ein internationales vor-olympisches Testprogramm für die Olympischen Sommerspiele in Paris (26. Juli bis 11. August 2024) beteiligt. Wie die NADA mitteilte, ist Sabrina Schoeps, Mitarbeiterin im Ressort Doping-Kontroll-System, in die "Pre-Games Expert Group" berufen worden.

"Schoeps bringt in dieser Gruppe wichtige Erfahrungen aus dem Kontrollsystem in Deutschland ein", hieß es in einer NADA-Mitteilung. Geleitet wird die Gruppe, die unter anderem die Dopinghistorie teilnehmender Länder beleuchtet und potenzielle Testlücken identifiziert, von der International Testing Agency (ITA). An diese hat das Internationale Olympische Komitee ( IOC) die Umsetzung des Anti-Doping-Programms für die Spiele delegiert.

Neben Sabrina Schoeps sind Laura Lewis (USADA), Ling Lin (CHINADA) und Alejandro Lozano ( World Athletics) Mitglieder der Pre-Games Expert Group.