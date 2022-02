Ski-Freestyler Qi Guangpu hat im Aerials-Wettbewerb die siebte Goldmedaille für Gastgeber China bei den Olympischen Spielen in Peking geholt.

Peking (SID) - Ski-Freestyler Qi Guangpu hat im Aerials-Wettbewerb die siebte Goldmedaille für Gastgeber China bei den Olympischen Spielen in Peking geholt. Für den 31 Jahre alten Qualifikationssieger war es nach Silber mit dem Mixed-Team der zweite Podestplatz. Hinter Qi wurde Pyeongchang-Olympiasieger Alexander Abramenko (Ukraine) Zweiter, Ilja Burow vom Russischen Olympischen Komitee ROC holte wie 2018 Bronze.

Deutsche Athleten waren nicht am Start. Der chinesische Mitfavorit Jia Zongyang, Silbermedaillengewinner von Pyeongchang, stürzte wie schon im Mixed-Wettbewerb im zweiten Durchgang und verpasste als Siebter den zweiten Teil des Finals knapp. Beim letzten vorolympischen Weltcup Mitte Januar in Deer Valley in den USA war China noch ein Dreifachsieg gelungen.

Bei den Frauen hatte am Montag Xu Mengtao China vorzeitig eine Rekordbilanz bei Winterspielen beschert. Die einzige deutsche Starterin Emma Weiß verpasste bei ihrem Olympia-Debüt das Finale als 20. deutlich. Bei der Premiere des Mixed-Wettbewerbs waren die Chinesen, WM-Silbermedaillengewinner von 2019, nach einem Überschlag von Zongyang hinter den USA gelandet.