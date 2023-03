Köln (SID) - Mexiko hat bei einem Treffen mit IOC-Präsident Thomas Bach offiziell sein Interesse an der Ausrichtung der Olympischen Sommerspiele 2036 oder 2040 bekundet. Mary Jose Alcala, Chefin des Nationalen Olympischen Komitees COM, und Außenminister Marcelo Ebrard überreichten am IOC-Sitz in Lausanne einen entsprechenden Brief.

"Ich hatte die Ehre, Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Mexikos Absichtserklärung zur Organisation der Olympischen Spiele 2036-40 zu überreichen", schrieb Ebrard bei Twitter und veröffentlichte das Schreiben.

Mexiko hatte bereits im Oktober des vergangenen Jahres eine Bewerbung für die Spiele 2036 angekündigt und war damit zum Konkurrenten für eine mögliche deutsche Kampagne geworden. Mexiko hatte bereits im Jahr 1968 Olympische Sommerspiele ausgetragen.

Auch Ägypten und Indonesien sowie der Bürgermeister von Istanbul haben Interesse an einer Ausrichtung der Spiele 2036 bekundet.