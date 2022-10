Paris (SID) - Emma Hinze hat bei der Bahnrad-WM vor den Toren von Paris ihren Medaillensatz komplettiert. Der deutsche Topstar holte im Zeitfahren über 500 m in 33,051 Sekunden Silber hinter der erst 20 Jahre alten Französin Taky Marie-Divine Kouame (32,835). Bronze ging an Guo Yufang aus China (33,214).

Hinze, in der Qualifikation am Mittag noch Schnellste des gesamten Feldes, ließ schon in der ersten Runde zu viel Zeit liegen, um noch in den Kampf um den Titel eingreifen zu können. Die 25-Jährige hatte am Mittwoch bereits Gold mit dem Sprintteam sowie am Freitag Bronze im Sprint geholt. Der sechs Jahre alte Weltrekord der Mexikanerin Jessica Salazar (32,268) geriet auf dem Olympia-Oval nicht in Gefahr.

Titelverteidigerin Lea Friedrich scheiterte dagegen einen Tag nach Sprint-Silber bereits in der Qualifikation, als Neunte fehlten ihr nur 0,007 Sekunden zum Weiterkommen. Friedrich hätte den Wettbewerb zum dritten Mal in Folge gewinnen und ihr zweites Gold in Paris holen können.