Köln (SID) - Der FC Barcelona hat etwas überraschend seinen Rechtsverteidiger Dani Alves nicht ins Aufgebot für die Europa League berufen. Nach Regularien der Europäischen Fußball-Union (UEFA) dürfen Vereine nur drei Neuzugänge für den internationalen Wettbewerb melden. Da Barca im Winter aber neben Alves (38) auch die Offensivspieler Pierre-Emerick Aubameyang, Ferran Torres und Adama Traore verpflichtet hatte, musste der Klub einen seiner Neuen streichen.

Barcelona war als Dritter der Champions-League-Gruppe des deutschen Rekordmeisters Bayern München in die Europa League "abgestiegen". Dort trifft der Klub in der Runde der letzten 32 am 17. und 24. Februar auf den italienischen Spitzenklub SSC Neapel.