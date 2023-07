Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) setzt im Straßenrennen der Männer bei der Multi-WM in Glasgow (3. bis 13. August) auf ein starkes Allrounderteam.

Der Bund Deutscher Radfahrer ( BDR) setzt im Straßenrennen der Männer bei der Multi-WM in Glasgow (3. bis 13. August) auf ein starkes Allrounderteam. Die 271,1 km zwischen Edinburgh und Glasgow am 6. August nehmen Lennard Kämna, Nils Politt, Maximilian Schachmann, Nico Denz, John Degenkolb und Michel Heßmann in Angriff. Im Einzelzeitfahren über 47,8 km fünf Tage später starten Kämna und Politt.

"Unser Team ist eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Rennfahrern, die mit guten Chancen auf diesen klassiker-typischen Kurs gehen. Wir haben gute Chancen das Rennen mitzugestalten", sagte der Sportliche Leiter Andre Greipel: "Eine Top-Ten-Platzierung ist das Minimalziel, wir hoffen auf mehr."

In der Mixed-Staffel (8. August) starten Maximilian Walscheid, Miguel Heidemann und Jannik Steimle. Das Frauenteam und auch die drei ergänzenden Fahrerinnen für die Mixed-Staffel sollen zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden.