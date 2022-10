Barcelona (SID) - Neuzugang Matthijs de Ligt hat drei Monate nach seinem Wechsel zu Bayern München ein positives Zwischenfazit gezogen. "Ich bin jetzt angekommen hier", sagte der 23 Jahre alte Niederländer vor dem Champions-League-Spiel beim FC Barcelona (21.00 Uhr/DAZN): "Bayern ist ein sehr großer Verein mit sehr vielen großen Spielern und viel Geschichte. Ich bin sehr froh, Spieler von Bayern München zu sein."

Das beruht auf Gegenseitigkeit. "Es war die absolut richtige Entscheidung von uns, ihn zu holen", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat für de Ligt stolze 67 Millionen Euro an Juventus Turin bezahlt und den Verteidiger mit einem Fünfjahresvertrag ausgestattet. Er absolvierte 15 der 18 Saisonspiele und stand zwölfmal in der Startelf.

"Er spielt sehr gut, sehr reif", sagte Nagelsmann: "Er tut uns sehr gut, hat eine erwachsene Spielweise, clever, macht nahezu keine Fehler. Und er ist sich bewusst, dass er Innenverteidiger ist und kein Zehner."

Anfangs sei es für ihn "ein bisschen schwierig" gewesen, sagte de Ligt mit Blick auf die Tatsache, dass er bei Juventus erst eine Woche im Training war, als er sich den Bayern auf deren US-Reise anschloss. Jetzt aber habe er "eine gute Kondition und ein sehr gutes Gefühl." Außerdem harmoniere er gut mit Nebenmann Dayot Upamecano: "Unser Verständnis ist sehr gut, wir werden Spiel für Spiel besser."

Was ihm hilft: Dass er bei den Bayern "ähnlich" spielen muss wie zu Beginn seiner Karriere bei Ajax Amsterdam. "Die Höhe der Verteidigung ist das Wichtigste, dass du immer bereit bist, die Restverteidigung zu organisieren und viele Zweikämpfe spielst, im Eins-gegen-eins", sagte er. In Turin habe er "mehr nach hinten" verteidigen müssen und in drei Jahren "sehr viel gelernt, das kann man jetzt sehen".