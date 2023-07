Die erfolgreichen deutschen Bahnrad-Sprinterinnen Emma Hinze und Lea Sophie Friedrich nehmen den Aufschwung des Frauen-Radsports mit Wohlwollen zur Kenntnis. "Ich finde es sehr cool, dass die Frauen, die an der Tour de France teilnehmen, super viel Aufmerksamkeit bekommen", sagte die sechsmalige Weltmeisterin Emma Hinze am Mittwoch.

Noch bis Sonntag findet die zweite Auflage der wieder ins Leben gerufenen Tour de France Femmes statt. Am Montag hatte die deutsche Meisterin Liane Lippert dort die zweite Etappe gewonnen. "Das war echt cool und hat mich sehr gefreut für sie. Ich denke, für sie war das auch etwas ganz Besonderes", sagte Friedrich.

Hinze lobte die Fortschritte im Bahnrad, als konkretes Beispiel nannte sie das "Equal Pay"-System in der Champions League: "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung. Man kann noch mehr tun, aber es ist viel in die richtige Richtung passiert."