Radprofi Nils Politt ( Köln) ist stark in die Jagd nach seinem zweiten Gesamtsieg bei der Deutschland Tour gestartet. Der deutsche Zeitfahr-Meister vom Team Bora-hansgrohe belegte im Prolog über 2,3 km in Sankt Wendel Platz fünf und lag nur 3,4 Sekunden hinter dem britischen Sieger Ethan Vernon ( Ineos Grenadiers) zurück.

"Ich bin relativ zufrieden. Es hat ein Sprinter gewonnen, für den wird es schwer im Sauerland", sagte Politt, Sieger von 2021, in der ARD: "Einigen Favoriten habe ich Sekunden abgenommen. Ich schaue Tag für Tag."

Vernon setzte sich beim "Sprint" im Saarland in 2:23,5 Minuten vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen (Lidl-Trek/+1,2 Sekunden) durch. Pedersen, der am Samstag die Dänemark-Rundfahrt und am Sonntag die Hamburger Cyclassics gewonnen hatte, dürfte einer der heißesten Anwärter auf dem Gesamtsieg sein.

Zweitbester Deutscher war Jannik Steimle auf Platz sechs, Nikias Arndt (14.), Michael Schwarzmann (15.) und Maximilian Schachmann (18.) landeten ebenfalls in den Top 20. Der bei der Tour de France so starke Georg Zimmermann musste sich mit Platz 37 begnügen.

Die fünfte Auflage des 2018 wiederbelebten Etappenrennens führt bis Sonntag über 724 km aus dem Saarland nach Bremen. Das Teilstück am Donnerstag beginnt in Sankt Wendel und endet nach 178 km in Merzig.

Zwei prominente Namen fehlten kurzfristig in der finalen Startliste. Der viermalige Tour-de-France-Sieger Chris Froome vom Team Israel-Premier Tech und Vorjahressieger Adam Yates (beide Großbritannien) vom UAE Team Emirates waren entgegen der ursprünglichen Planungen ihrer Mannschaften nicht am Start.