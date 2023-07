Ritterschlag für den Tour-Dominator: Die belgische Radsport-Legende Eddie Merckx sieht den Dänen Jonas Vingegaard dem großen Rivalen Tadej Pogacar bei langen Rundfahrten überlegen. "Im Hochgebirge ist er momentan der Stärkere der beiden", sagte der 78-Jährige der Nachrichtenagentur AFP.

Merckx lobte aber auch Pogacar und bezeichnete den Slowenen als "den kompletteren Fahrer". Der fünfmalige Tour-Sieger zeigte sich von dem lange ausgeglichenen Duell der beiden Topfahrer begeistert. "Das war ein fantastisches Rennen, eine unglaubliche Tour de France bisher. Ich hätte es wirklich geliebt, bei dieser Tour mitzufahren", sagte Merckx.

Vingegaard und Pogacar hatten sich in den ersten beiden Wochen der Rundfahrt ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert, ehe der Slowene in den Alpen spektakulär einbrach. Titelverteidiger Vingegaard hat vor der letzten Bergetappe der Tour am Samstag 7:35 Minuten Vorsprung auf Pogacar und rollt seinem zweiten Tour-Sieg entgegen.

Merckx gewann in seiner Karriere insgesamt elf Grand Tours. Er ist gemeinsam mit dem Briten Mark Cavendish der Rekord-Etappensieger der Frankreich-Rundfahrt mit 34 Tagessiegen.