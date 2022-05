München (SID) - Bayern München hat nach monatelangen Diskussionen den 2023 auslaufenden Vertrag mit Kapitän Manuel Neuer um ein weiteres Jahr verlängert. Der deutsche Fußball-Rekordmeister hat damit nach Thomas Müller den zweiten Führungsspieler längerfristig an sich gebunden. Offen ist dagegen nach wie vor die Zukunft von Torjäger Robert Lewandowski und von Serge Gnabry, deren Verträge ebenfalls im kommenden Sommer auslaufen.

"Manuel Neuer ist der beste Torwart der Welt und setzt seit Jahren international Maßstäbe. Es ist eine enorme Leistung, über so einen langen Zeitraum so konstant Weltklasse abzurufen. Manuel ist eine der prägenden Figuren in der Geschichte des FC Bayern", sagte Vorstandschef Oliver Kahn.

Er sei "sehr froh", betonte der 36 Jahre alte Neuer, "dass mein Weg beim FC Bayern weitergeht. Ich möchte als Torwart, Kapitän und Führungsspieler ein Rückhalt und ein entscheidender Faktor bei unseren großen Zielen sein. Wir wollen unseren Meisterrekord ausbauen und im DFB-Pokal sowie in der Champions League ganz oben angreifen", sagte der Kapitän des FC Bayern und der Nationalmannschaft.

Neuer war 2011 von Schalke 04 nach München gewechselt. Der Keeper gewann mit dem FC Bayern bisher zehn deutsche Meisterschaften, fünf DFB-Pokale sowie sechs Mal den DFL-Supercup. Zudem holte er je zwei Mal die Champions League, die Klub-WM und den europäischen Supercup. Bisher stand er in 472 Pflichtspielen für den Rekordmeister im Tor.