Radprofi Pascal Ackermann hat auf der von Regen geprägten fünften Etappe des Giro d'Italia den erhofften Tageserfolg deutlich verpasst. Beim Sprintsieg des Australiers Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck) war der 29-Jährige aus Kandel in einen Massensturz sieben Kilometer vor dem Ziel involviert, damit spielte er im Finale keine Rolle.

Hinter Groves landeten auf dem 171 Kilometer langen Teilstück nach Salerno der Italiener Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) und der Däne Mads Petersen (Trek-Segafredo). Andreas Leknessund (Team DSM) aus Norwegen erreichte mit dem Hauptfeld das Ziel und verteidigte damit das Rosa Trikot des Gesamtführenden erfolgreich.

Weltmeister und Topfavorit Remco Evenepoel, Zweiter der Gesamtwertung, erlebte gleich zwei Schreckmomente: Bereits nach gut 20 Kilometern wurde er von einem Hund zu Fall gebracht. Das Tier lief quer über die nasse Straße, der Belgier stürzte daraufhin, erreichte aber schnell wieder das Peloton. Zwei Kilometer vor dem Ziel ging er erneut zu Boden, verlor aber dank der Sturzregelung innerhalb der Drei-Kilometer-Marke keine Zeit.

Im Etappenfinale stürzten neben Ackermann und Evenepoel diverse weitere Fahrer, darunter auch Sieganwärter Primoz Roglic. Der britische Sprintstar Mark Cavendish, Tages-Fünfter, steuerte auf den letzten Metern nach rechts und rutschte auf dem Boden ins Ziel.

Am Donnerstag steht das sechste Teilstück über 162 teils anspruchsvolle Kilometer durch Neapel an. Im hügeligen Mittelteil gilt es für die schnellen Fahrer, den Anschluss zu halten, da im Ziel erneut eine Sprintentscheidung erwartet wird. Die zweitwichtigste Landesrundfahrt nach der Tour de France endet am 28. Mai in Rom.