Der britische Radprofi Geraint Thomas ist dem Gesamtsieg beim 106. Giro d'Italia einen Schritt nähergekommen. An seinem 37. Geburtstag verteidigte der Tour-de-France-Sieger von 2018 auf der bergigen 18. Etappe von Oderzo nach Val di Zoldo erfolgreich das Rosa Trikot des Gesamtführenden. Zeitgleich mit seinem Rivalen Primoz Roglic kam der Top-Fahrer von Ineos Grenadiers 1:56 Minuten hinter dem Tagessieger Filippo Zana ( Italien) auf Rang acht ins Ziel.

Lennard Kämna (Wedel/Bora-hansgrohe) verlor weiter Zeit, festigte aber seinen sechsten Platz im Gesamtklassement. Der deutsche Hoffnungsträger kam mit 3:03 Minuten Rückstand auf Zana als 14. an. Insgesamt hat er 4:27 Minuten Rückstand auf Thomas.

Roglic, im Vorfeld der Italien-Rundfahrt als Topfavorit gehandelt, sah auf dem 161 km langen Teilstück zunächst wie der Verlierer des Tages aus und zeigte in den ersten Anstiegen des Tages Schwächen, ehe der Slowene vom Team Jumbo-Visma spät aufdrehte und sich vor Thomas Platz sieben sicherte. Im Kampf um Rosa liegt Roglic nun 29 Sekunden hinter Thomas auf Platz zwei.

Bereits am Freitag folgt die nächste schwere Bergprüfung. Die 19. und drittletzte Etappe vor dem Finale in Rom am Sonntag führt über 183 km von Longarone zu den Drei Zinnen in den Dolomiten.