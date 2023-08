Die beiden früheren Tour-Stars Andre Greipel und Marcel Kittel sind die beiden Zugpferde beim Rad-Bergsprint auf der wohl steilsten Straße Deutschlands. Die einstigen Topspurter treten am Sonntag bei "Red Bull Hill Chasers" in Gelnhausen an und messen sich mit ihren Konkurrenten auf einer 32 Prozent steilen 700-Meter-Strecke.

Greipel (41) und Kittel (35), die auch nach ihrem Karriereende noch topfit sind, müssen sich in Vorläufen durchsetzen, um dann im Finale um den Sieg zu fahren. Die Wahl des Fahrrads - Rennrad, Gravelbike oder MTB - ist dabei freigestellt.