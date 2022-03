Köln (SID) - Der Kolumbianer Sergio Higuita hat bei der 101. Katalonien-Rundfahrt der Radprofis vor der Schlussetappe die Führung übernommen. Der 24-Jährige vom deutschen Team Bora-hansgrohe wurde am Samstag nach 167 Kilometern im Sprint Zweiter hinter Olympiasieger Richard Carapaz (Ecuador/Ineos-Grenadiers).

Das Duo war bereits am ersten Berg des Tages ausgerissen und verteidigte seinen Vorsprung an der Costa Daurada erfolgreich. Higuita nahm dem Portugiesen Joao Almeida (UAE Team Emirates) das Trikot des Gesamtführenden ab, auch in der Bergwertung liegt er nun an der Spitze. Zweiter im Gesamtklassement ist Carapaz mit 16 Sekunden Rückstand. Almeida (+52 Sekunden) fiel auf Platz drei zurück.

Die siebte und letzte Etappe führt am Sonntag über 139 km, Start und Ziel ist in Barcelona. Higuita könnte der vierte kolumbianische Sieger beim traditionsreichen Etappenrennen im Norden Spaniens werden. Allerdings wartet noch ein anspruchsvoller Tag auf die Fahrer: Alleine siebenmal geht es über den Montjuic, den steilen Hügel, auf dem das Olympiastadion von 1992 steht.

Routinier Alejandro Valverde (Movistar), dreimaliger Sieger der Rundfahrt, gab vor der vorletzten Etappe auf. Der 41 Jahre alte Spanier, der sich Chancen bei den Ardennen-Klassikern im April ausrechnet, trat wegen Allergie- und Atemproblemen nicht mehr an.