Lukas Kohl dominiert das Kunstradfahren und hat in Glasgow seinen siebten WM-Titel in Serie gewonnen.

Kunstfahrer Lukas Kohl hat bei der Radsport-WM in Glasgow seinen siebten Titel in Serie gewonnen. Der 27-Jährige mit dem Spitznamen "Lukinator" war am Samstag in der Emirates Arena mit 210,50 Punkten im Einzel erneut nicht zu schlagen, sogar dem eigenen Weltrekord von 214,20 Zählern kam Kohl nahe.

Der zweite deutsche Starter Philipp-Thies Rapp sicherte sich hinter Kohl mit 206,85 Punkten die Silbermedaille. Dritter wurde mit einigem Rückstand der Spanier Emilio Arellano (199,11). Schon in der Qualifikation hatte Kohl mit 211,07 Zählern ein Statement gesetzt.

Im von Deutschen dominierten Kunstradfahren führen die Athletinnen und Athleten verschiedene Übungen auf dem Fahrrad wie beispielsweise Handstände oder Sprünge auf.