Das deutsche Radsport-Talent Louis Leidert hat bei der WM in Schottland die Bronzemedaille im Einzelzeitfahren der Junioren gewonnen. Der 18-Jährige belegte am Freitag nach 22,8 km im Kampf gegen die Uhr in Stirling in 29:03,73 Minuten den dritten Platz. Leidert lag 34,11 Sekunden hinter Weltmeister Oscar Chamberlain aus Australien.

Zweiter wurde mit einem Rückstand von 24,78 Sekunden auf Chamberlain der Brite Ben Wiggins, Sohn von Bradley Wiggins, der 2012 die Tour de France gewonnen hatte.

"Ich habe versucht, ein gutes Straßenrennen zu fahren, aber es war schwer, mich zu motivieren", sagte Leidert, der am vergangenen Samstag 27. geworden war: "Der Fokus lag ganz klar auf dem Einzelzeitfahren."

Paul Fietzke belegte nach seiner Silbermedaille im Straßenrennen mit 1:09,52 Minuten Rückstand auf Chamberlain den zehnten Rang.