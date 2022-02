München (SID) - Thomas Müller, Führungsspieler des deutschen Fußball-Rekordmeisters Bayern München, sieht die Diskussionen über seine Vertragsverlängerung gelassen. Er fühle sich "hier sehr wohl. Ich weiß, was ich an dem Verein habe. Ich habe einen Vertrag bis 2023. Da ist nicht die Brisanz drin, die daraus gemacht wurde", sagte der 32-Jährige vor dem Achtelfinal-Hinspiel der Bayern in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei RB Salzburg.

Er sei "glücklich, und wenn man meine Performance auf dem Platz sieht, dann ist auch der Verein glücklich", ergänzte Bayerns Urgestein Müller. Es gebe deshalb "keinerlei kritisches Momentum, es sind alle entspannt und gehen sehr familiär damit um".

Der Rekordmeister will nicht nur das Arbeitspapier von Nationalspieler Müller verlängern, auch die Vertragsverlängerungen von Torjäger Robert Lewandowski und Torhüter Manuel Neuer haben laut Vorstandschef Oliver Kahn oberste Priorität. Bisher gab es mit Müller aber offenbar noch keine Gespräche.