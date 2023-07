Der 35-Jährige Niederländer Wout Poels vom Team Bahrain Victorious gewann in den Alpen die 15. Etappe der 110. Tour de France.

Der Niederländer Wout Poels hat in den Alpen die 15. Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der 35-Jährige, bei Bahrain Victorious Teamkollege der deutschen Radprofis Phil Bauhaus und Nikias Arndt, siegte am Sonntag nach 4:04 Stunden und 179 km bei der Bergankunft in Saint-Gervais Mont-Blanc.

Im Kampf um das Gelbe Trikot konterte der Gesamtführende Jonas Vingegaard eine späte Attacke seines Kontrahenten Tadej Pogacar. Der dänische Titelverteidiger liegt damit im Gesamtklassement weiter zehn Sekunden vor dem Slowenen Pogacar.

Poels hatte sich am letzten Anstieg aus einer zu dem Zeitpunkt dreiköpfigen Spitzengruppe mit Wout van Aert (Belgien/Jumbo-Visma) und Marc Soler (Spanien/UAE Emirates) gelöst und seinen Vorsprung bis ins Ziel stetig ausgebaut. Der deutsche Straßenrad-Meister Emanuel Buchmann vom Team Bora-hansgrohe kam kurz vor dem Ziel zu Fall, blieb aber unverletzt und konnte das Rennen zuende fahren.