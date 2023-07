Radsport-Star Tadej Pogacar geht bei den am Donnerstag beginnenden Weltmeisterschaften in Glasgow an den Start.

Der Tour-de-France-Zweite Tadej Pogacar geht bei den am Donnerstag beginnenden Radsport-Weltmeisterschaften an den Start. Der slowenische Verband teilte am Montag mit, dass Pogacar im Straßenrennen (6. August) und im Einzelzeitfahren (11. August) antreten wird. Nach der Frankreich-Rundfahrt hatte der 24-Jährige zunächst eine Pause eingelegt. Der dänische Tour-Sieger Jonas Vingegaard ist in Glasgow nicht dabei.