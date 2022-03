Superstar Kylian Mbappe trat am Dienstag die Reise mit Paris St. Germain zum Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid an.

Paris (SID) - Superstar Kylian Mbappe trat am Dienstag die Reise mit Frankreichs Fußball-Abonnementmeister Paris St. Germain zum Champions-League-Achtelfinal-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) bei Real Madrid an. Der Weltmeister hatte am Montag im Training einen Schlag auf den linken Fuß hinnehmen müssen.

Mbappe gehört zur Gruppe von 24 PSG-Spielern, die in die spanische Hauptstadt flogen. Die Untersuchung der Blessur habe ein "beruhigendes" Ergebnis ergeben, hieß es. Im Laufe des Dienstags sollen allerdings weitere Untersuchungen folgen.

Nicht zum Einsatz kommen bei PSG der langjährige Real-Kapitän Sergio Ramos (Wadenverletzung) und Ander Herrera (Bindehautentzündung), die beide nicht zum Kader der Franzosen zählen.