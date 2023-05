Teamchef Ralph Denk vom deutschen Profi-Radrennstall Bora-hansgrohe blickt trotz jüngst gehäufter Coronafälle im Peloton ohne Bedenken auf den am Samstag beginnenden 106. Giro d'Italia. "Eigentlich sorge ich mich nicht so sehr. Wenn man es kriegt, dann kriegt man's", sagte Denk dem SID: "Es schaut so aus, dass es schlussendlich eine Lotterie ist. Ich glaube, dass man nicht viel machen kann und ein Stück weit Glück braucht."

Am Dienstag hatte das Team Jumbo-Visma um Top-Favorit Primoz Roglic den coronabedingten Ausfall von Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss und Bergspezialist Robert Gesink vermeldet. Das Duo wird durch Sam Oomen und Rohan Dennis ersetzt. Oomen rutschte am Donnerstag für den ursprünglichen Ersatzfahrer Jos van Emden in den Kader, nachdem dieser nun selbst einen positiven Coronatest vorwies. "Jumbo-Visma ist Vorreiter was Schutzmaßnahmen betrifft, sie nehmen das Thema sehr, sehr ernst", sagte Denk: "Trotzdem hat es sie erwischt."

Zuvor hatte Lokalmatador Giulio Ciccone seine Teilnahme am Heimrennen wegen eines positiven Corona-Befunds absagen müssen - ein herber Verlust für das Team Trek-Segafredo. Am Donnerstag meldete zudem das Team Bahrain Victorious den Ausfall des Schweizers Gino Mäder.