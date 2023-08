Nina Reichenbach hat zum sechsten Mal den Weltmeistertitel im Trial gewonnen. Die 24-Jährige setzte sich am Samstag im Rahmen der Multi-WM der Radsportler auf dem Hinderniskurs in Glasgow Green mit 210 Punkten vor den Spanierinnen Vera Baron (190 Zähler) und Alba Riera Roura (180) durch. Zuvor hatte Reichenbach 2016, 2017, 2018, 2019 und 2022 die Goldmedaille geholt.

"Ich bin so glücklich", sagte Reichenbach: "In einer Sektion war ich zu langsam, in einer anderen ist mir das Hinterrad weggerutscht. Aber ich habe mich nicht aus der Ruhe bringen lassen, bin konzentriert zu Ende gefahren und jetzt überglücklich über meinen sechsten WM-Titel."

Die zweite deutsche Finalistin Larena Hees fuhr mit 130 Punkten auf Platz fünf. Im Trial müssen Hindernisse mit dem Fahrrad überwunden werden. Dabei gibt es spezielle Sektoren mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Befahren Athletinnen und Athleten einen erfolgreich, erhalten sie Punkte. Bei technischen Vergehen werden Punkte abgezogen.

Die Multi-WM in Glasgow endet am Sonntag. Insgesamt wurden Weltmeistertitel in 13 unterschiedlichen Disziplinen ausgefahren.