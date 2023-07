Liane Lippert führt das BDR-Team bei den Weltmeisterschaften in Glasgow an. Die 25-Jährige wurde als Kapitänin für das Straßenrennen nominiert.

Die deutsche Meisterin Liane Lippert führt das BDR-Team bei den Straßenrad-Weltmeisterschaften in Glasgow an. Die 25-Jährige wurde vom Bund Deutscher Radfahrer als Kapitänin für das Straßenrennen nominiert. Die Movistar-Fahrerin, die zuvor ab Sonntag bei der Tour de France Femmes an den Start geht, gilt als Hoffnungsträgerin für eine Medaille.

Neben Lippert ( Friedrichshafen) wurden für das Straßenrennen in Glasgow am 13. August Ricarda Bauernfeind ( Ingolstadt), Romy Kasper ( Forst), Franziska Koch ( Mettmann), Antonia Niedermaier ( Rosenheim) und Linda Riedmann (Karbach) nominiert. Das Einzelzeitfahren bestreiten Niedermaier und Bahn-Olympiasiegerin Mieke Kröger ( Bielefeld).