Der dänische Radprofi Jonas Vingegaard hat zum zweiten Mal die Tour de France gewonnen. Der 26 Jahre alte Titelverteidiger vom Team Jumbo-Visma erreichte am Sonntag sicher das Ziel in Paris und setzte sich in der Gesamtwertung wie im Vorjahr vor dem Slowenen Tadej Pogacar durch. Dritter wurde der Brite Adam Yates (beide UAE Team Emirates)

Die abschließende Etappe der 110. Frankreich-Rundfahrt, auf welcher der Gesamtführende traditionell nicht mehr ernsthaft attackiert wurde, gewann der Belgier Jordi Meeus vom deutschen Team Bora-hansgrohe.