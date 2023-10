Norditalien wird im kommenden Jahr zum Zentrum der Radsport-Welt: Der nächste Giro d'Italia beginnt am 4. Mai 2024 in der Piemont-Metropole Turin.

Norditalien wird im kommenden Jahr zum Zentrum der Radsport-Welt: Der nächste Giro d'Italia beginnt am 4. Mai 2024 in der Piemont-Metropole Turin - nur acht Wochen später macht auch die Tour de France dort Station. Die Giro-Organisatoren gaben am Montag die Streckenführung der ersten drei Etappen bekannt. Die "Grande Partenza" führt dabei vom Alpenrand an die Mittelmeer-Küste.

Während noch unklar ist, ob Giro-Champion Primoz Roglic ( Slowenien) nach seinem Wechsel zu Bora-hansgrohe auch im kommenden Jahr am Start ist, steht das Auftaktprogramm der ersten große Landesrundfahrt des Jahres damit nun fest. Die erste Etappe führt rund um Turin und macht zu einem traurigen Jubiläum an der berühmten Bergkirche Superga Station: 1949 war dort das Flugzeug mit der legendären Fußball-Mannschaft von AC Turin zerschellt.

Von dort geht es an den nächsten beiden Tagen weiter nach Süden. Das komplette Giro-Programm wird am Freitag präsentiert.

Die Tour de France beginnt im kommenden Jahr am 29. Juni in Florenz, die dritte Etappe endet am 1. Juli in Turin. Weil im traditionellen Zielort Paris 2024 die Olympischen Spiele stattfinden, endet die Frankreich-Rundfahrt diesmal unweit der italienischen Grenze in Nizza. Vorgestellt wird die Strecke der kommenden Tour am 25. Oktober.