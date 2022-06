Naomi Osaka hat am Samstag ihre Teilnahme am anstehenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon verletzungsbedingt abgesagt.

Köln (SID) - Die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste Naomi Osaka ( Japan) hat am Samstag ihre Teilnahme am anstehenden Grand-Slam-Turnier in Wimbledon (ab 27. Juni) verletzungsbedingt abgesagt. "Meine Achillessehne ist immer noch nicht in Ordnung, wir sehen uns beim nächsten Mal", schrieb die viermalige Grand-Slam-Siegerin bei Twitter.

Die 24-jährige Osaka hatte bereits im Vorfeld erwogen, im Rasen-Mekka nicht anzutreten, nachdem die ATP- und die WTA-Tour beschlossen hatten, in Wimbledon keine Ranglistenpunkte zu vergeben - eine Reaktion auf den Ausschluss russischer und belarussischer Sportler durch den All England Club.