Daniel Altmaier beim ATP-Turnier in Hamburg Richard Gasquet und steht als erster Deutscher im Achtelfinale.

Daniel Altmaier ( Kempen) hat beim ATP-Turnier in Hamburg als erster Deutscher das Achtelfinale erreicht. Der 24-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den französischen Routinier Richard Gasquet 7:5, 6:4. In der Runde der besten 16 trifft Altmaier auf den Sieger des Erstrunden-Duells zwischen dem an Nummer zwei gesetzten Bastad-Sieger Andrej Rublew ( Russland) und dem Spanier Bernabe Zapata Miralles.

Neben Altmaier schlagen am Rothenbaum vier weitere deutsche Profis auf. Prominentester Spieler im deutschen Quintett ist Olympiasieger und Lokalmatador Alexander Zverev.