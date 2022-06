Köln (SID) - Tennisprofi Daniel Altmaier steht beim ATP-Turnier auf Mallorca nach dem nächsten überzeugenden Auftritt im Viertelfinale. Der 23-Jährige aus Kempen gewann am Mittwoch sein Achtelfinale gegen den an Nummer acht gesetzten Argentinier Sebastian Baez mit 6:2, 2:6, 6:4. In der Runde der letzten Acht trifft er nun auf den Franzosen Benjamin Bonzi.

Altmaier schlägt als einziger deutscher Spieler auf der Baleareninsel auf, dort läuft es für ihn deutlich besser als bislang in der Rasensaison: Bei den Turnieren in Halle und in Stuttgart war er bereits in der ersten Runde gescheitert.