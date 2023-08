Die für Samstag angesetzte Halbfinalpartie von Tennisspielerin Tamara Korpatsch beim WTA-Turnier in Prag ist wetterbedingt verschoben worden.

Die für Samstag angesetzte Halbfinalpartie von Tennisspielerin Tamara Korpatsch gegen die an Nummer vier gesetzte Tschechin Linda Noskova beim WTA-Turnier in Prag ist aufgrund andauernder Regenfälle auf Sonntag (10.00 Uhr) verschoben worden. Auch das zweite Halbfinale zwischen Nao Hibino ( Japan) und Jaqueline Cristian ( Rumänien) fiel ins Wasser und wird nun zeitgleich am Sonntag ausgetragen.