Köln (SID) - Die ehemalige US-Open-Gewinnerin Bianca Andreescu aus Kanada muss erneut eine lange Ausfallzeit fürchten. Im Achtelfinale des WTA-Turniers von Miami zog sich die 22 Jahre alte Tennisspielerin im Match gegen Jekaterina Alexandrowa beim Return-Versuch offenbar eine schwere Knöchelverletzung zu. Sie musste unter starken Schmerzen in einen Rollstuhl gehoben werden und wurde unter Tränen vom Platz gebracht.

"Ich habe noch nie so starke Schmerzen gehabt", schrie Andreescu während der Behandlung auf dem Platz. Sie wurde vor ihrem Abtransport von ihrer Gegenspielerin umarmt, später bestätigte die WTA eine Verletzung am linken Knöchel.

Die hochtalentierte Andreescu hat immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Nach ihrem spektakulären Finalsieg über Serena Williams als damals 19-Jährige bei den US Open 2019 verpasste sie unter anderem das komplette Jahr 2020. Zuletzt zeigte sie sich auf dem Weg zurück zu alter Stärke in guter Form - schlug in Miami unter anderem die an Position sieben gesetzte Griechin Maria Sakkari.