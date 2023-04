Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in München beinahe erwartungsgemäß im Achtelfinale gescheitert.

Tennisprofi Yannick Hanfmann ist beim ATP-Turnier in München beinahe erwartungsgemäß im Achtelfinale gescheitert. Der 31 Jahre alte Karlsruher unterlag dem an Nummer eins gesetzten Titelverteidiger und Weltranglistensiebten Holger Rune aus Dänemark 3:6, 4:6. Hanfmann hielt gegen den großen Turnierfavoriten phasenweise gut mit, konnte in den entscheidenden Phasen des 1:24 Stunden dauernden Duells aber seine wenigen Chancen nicht nutzen.

Nur wenige Augenblicke zuvor hatte auch Oscar Otte sein Achtelfinale verloren. Der 29 Jahre alte Kölner musste sich dem auf Rang 209 der Weltrangliste geführten italienischen Qualifikanten Flavio Cobolli 0:6, 6:3, 3:6 geschlagen geben. Es war in seinem 14. Match auf der Tour in diesem Jahr die zehnte Niederlage.

Otte ist nach einer Knieoperation im vergangenen Juli weiter auf der Suche nach seiner Bestform. Seit seinem Einzug in die dritte Runde von Wimbledon sind dem von Rang 36 auf Rang 94 der Weltrangliste zurückgefallenen Davis-Cup-Spieler keine zwei Siege nacheinander im Hauptfeld eines ATP-Turniers gelungen.