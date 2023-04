Das deutsche Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz greift beim ATP-Turnier in München nach dem ersten gemeinsamen Titel auf der Tennistour. Das zu Beginn des Jahres neuformierte Duo setzte sich im Halbfinale der BMW Open gegen Robin Haase und Philipp Oswald (Niederlande/Österreich) 7:6 (10:8), 6:2 durch und zog zum ersten Mal zusammen in ein Endspiel ein.

Dort treffen Krawietz (31) und Pütz (35) am Sonntag auf Lucas Miedler und Alexander Erler aus Österreich. Krawietz könnte in München seinen dritten Titel nacheinander gewinnen. 2021 hatte er mit dem Niederländer Wesley Koolhof triumphiert, 2022 mit Ex-Partner Andreas Mies. Auch Pütz gewann bereits beim MTTC Iphitos: 2019 mit dem Dänen Frederik Nielsen.

Krawietz ( Coburg) hatte sich am Ende des vergangenen Jahres von seinem langjährigen Partner Mies (Köln) getrennt, mit dem er zweimal den Titel bei den French Open geholt hatte. Mit Pütz (Frankfurt) startete er nach der Geburt seines ersten Kindes verspätet in die Saison, gemeinsamen standen sie in Montpellier, Rotterdam und zuletzt in Monte Carlo bereits im Halbfinale. Im Davis Cup bildeten Krawietz und Pütz in den vergangenen beiden Jahren das erfolgreiche deutsche Stamm-Doppel.