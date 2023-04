Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in München mit einer überzeugenden Vorstellung sein Auftaktmatch gewonnen.

Oscar Otte hat beim ATP-Turnier in München mit einer überzeugenden Vorstellung sein Auftaktmatch gewonnen. Der 29 Jahre alte Kölner besiegte den an Nummer fünf gesetzten Argentinier Sebastian Baez 6:3, 7:5 und steht damit als dritter Deutscher neben Yannick Hanfmann ( Karlsruhe) und Alexander Zverev ( Hamburg) im Achtelfinale.

Im vergangenen Jahr hatte Otte, in der Weltrangliste von Rang 36 im vergangenen Sommer auf Position 94 abgerutscht, in München erstmals das Halbfinale eines ATP-Turniers erreicht. Sein Sieg gegen Baez war erst sein vierter in diesem Jahr auf der Tour.